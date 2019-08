Dopo l’avventura in Cina, Pato ha fatto rientro in patria, in Brasile, decidendo di indossare la maglia del San Paolo, dove è appena stato uomo partita nel derby contro il Santos. Sotto gli occhi di Dani Alves, suo prossimo compagno di squadra, il Papero ha realizzato una doppietta decisiva, la partita si è infatti conclusa per 3 a 2 grazie alla sua doppietta.