Pato si allena per riprendersi dall'infortunio: spera in un contratto con il Sao Paulo

Fermo da gennaio, quando è scaduto il suo contratto con l'Orlando negli USA, l'attaccante brasiliano Alexandre Pato sta recuperando da un infortunio al ginocchio e torna momentaneamente in patria.

In questo momento l'ex Milan sta recuperando da un infortunio al ginocchio e si trova a San Paolo, per allenarsi: secondo i media locali Pato valuterebbe volentieri una nuova esperienza con il Sao Paulo, in cui ha giocato un anno e mezzo tra il 2019 e il 2020. Per il momento però non sarebbe stata avviata ancora alcuna trattativa.