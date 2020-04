Peloso e i fantasmi di Milanello: "Una volta ero con Capello e..."

Antore Peloso, ex direttore di Milanello, ha raccontato a Tuttosport: "Capello durante i ritiri era abituato a fare un giro per vedere se c’era in giro qualche giocatore. Una sera stavamo chiacchierando, ci piaceva parlare di viaggi. Siamo rimasti fino alle due: all’improvviso si è sentito un rumore come di armadi spostati e Capello disse che non era la prima volta che sentiva i rumori: 'Sono i fantasmi, bisognerà fare qualcosa'. Un’altra volta, una camera si è chiusa all’improvviso dall’interno e non si trovava la chiave: spuntò nella serratura la mattina dopo".