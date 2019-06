Perugia, ecco Oddo: "Questo club non merita di vivere ancora di ricordi"

Massimo Oddo da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore del Perugia e al sito ufficiale del club si è così presentato: "Arrivo in una società gloriosa, con una storia importante, che non merita più di vivere di ricordi. Faremo il massimo per arrivare a grandi cose. Ora iniziamo un percorso, cercheremo di formare una squadra per quelle che sono le idee che vogliamo mettere in campo. Prometto la massima professionalità. Nel momento in cui ho firmato per il Perugia ne sono diventato il primo tifoso. E un tifoso dà tutto per la maglia".