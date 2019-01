Perugia, l'ex rossonero Bianchimano può partire: c'è anche l'Arezzo

Non è un segreto che Andrea Bianchimano, dopo l'eccellente stagione alla Reggina, non stia trovando lo spazio che sperava al Perugia e quasi certamente tornerà in Serie C. Tanti i club che stanno facendo un pensiero: Teramo, Catanzaro, Gubbio. Ma anche la stessa Reggina che lo riabbraccerebbe volentieri. Secondo quanto riportato da amarantomagazine.it , per il giocatore in queste ultime ore si sarebbe inserito anche l'Arezzo. Il club vuol dare a mister Dal Canto un rinforzo di qualità nel reparto offensivo e Bianchimano potrebbe essere l'ideale soluzione. Ci sarà però da battere la citata e ben folta concorrenza.