Pessina: "Monza a vita, perché no? Galliani mi chiamò dopo Italia-Argentina"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Matteo Pessina a vita al Monza? Perché no? Mi sento a casa...". La firma su questa dichiarazione d'amore è proprio del capitano dei brianzoli, che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha riavvolto così il nastro fino al suo ritorno in biancorosso, consumatosi la scorsa estate: "Ero in Nazionale per Italia-Argentina, a Wembley. Trovo una chiamata persa, era di Galliani. Lo richiamo e mi dice: 'Matteo, non voglio disturbarti, volevo solo dirti che il Monza è salito in Serie A' e mette giù (ride, ndr). So che voleva far arrivare un messaggio e ho cominciato a riflettere. Poi in un giorno ho deciso".