Pirlo, altro passo falso: la Samp viene rimontata dal Venezia, a Marassi finisce 1-2

Andrea Pirlo, da quest'anno alla guida della Sampdoria in B, ha perso nella serata di ieri lo scontro contro il Venezia. In vantaggio nel primo tempo, la Samp ha visto sfumare la vittoria negli ultimi 15 minuti, subendo la rimonta e il sorpasso del Venezia. Per il tecnico, ex calciatore del Milan, si tratta del secondo ko di fila.