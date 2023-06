Pirlo riparte dalla Sampdoria: "Avrà l'opportunità di essere protagonista, non vedo l'ora"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo, ex calciatore del Milan, ha commentato così in conferenza stampa il suo nuovo incarico da allenatore della Sampdoria: "Ringrazio il presidente e la proprietà che mi danno questa grande opportunità. Per me allenare la Sampdoria è come allenare una squadra di Serie A. Ho scelto col cuore. Sono cresciuto con i miti della Sampdoria dello scudetto, la maglia della Samp e giocare a Marassi era un piacere. Ora avrò l'opportunità di essere protagonista qui e non vedo l'ora di iniziare".