© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Aquilani ha firmato con il Pisa e sarà il nuovo allenatore per la stagione 2023/24. L'annuncio, arrivato ieri in serata, è seguito a quello della Fiorentina, che ufficializzava la fine dell'incarico dell'ex Milan come allenatore della Primavera viola.