PSG, Donnarumma contestato per i tre gol subiti contro il Lens

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2023 del PSG e di Gianluigi Donnarumma: secondo quanto riferisce questa mattina La Stampa, infatti, l'ex portiere del Milan è stato contestato per i tre gol subiti nella sconfitta contro il Lens. Nel mirino delle critiche sono finiti anche Messi e Neymar, nonostante fossero assenti in quella partita: "Uno festeggia da 20 giorni, l’altro non gioca mai" l'accusa dei tifosi parigini sui social.