PSG in crisi. Donnarumma: "Sappiamo di aver fallito oggi. Niente saluto ai tifosi? Ognuno reagisce a modo suo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica da dimenticare per il Paris Saint-Germain, sconfitto al Parco dei Principi dal Lorient. Dopo il fischio finale, Gianluigi Donnarumma non ha nascosto la propria amarezza ai microfoni di Canal Plus: "È un momento difficile per noi, è anche difficile parlarne. Sappiamo di aver fallito oggi, avremmo dovuto fare meglio.

Ma siamo ancora in vantaggio sulle inseguitrici, e in questo momento non dobbiamo perdere la testa". È tornato a far discutere l'atteggiamento di alcuni dei ragazzi di Galtier, che al termine del match hanno disertato il saluto sotto la curva dei propri tifosi: "Non sta a me parlare di questo - ha nicchiato l'ex Milan -. Alcuni vanno a salutare i tifosi, altri no: non abbiamo problemi con loro, ognuno prende la sconfitta a modo suo".