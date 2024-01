Quattro anni fa l'ultima partita di Piatek con il Milan

28 gennaio 2020: Milan-Torino è il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il risultato finale è di 4-2 per i rossoneri dopo i tempi supplementari, grazie alla doppietta di Calhanoglu ed alle reti di Bonaventura ed Ibrahimovic. Al minuto 65 Stefano Pioli fa entrare in campo il campione svedese al posto di Krzysztof Piatek, alla sua ultima apparizione con la maglia del Milan prima del trasferimento all'Hertha Berlino.

Il "pistolero" ha vestito per una sola stagione la maglia dei rossoneri. Arrivato fra l'entusiasmo generale della piazza nel gennaio del 2019, potremmo dire che il polacco ha vissuto una doppia vita con la maglia del Milan, visto che i primi sei mesi sono stati quasi perfetti a differenza degli ultimi. Alla fine dei conti Piatek ha totalizzato 41 presenze e 16 gol in rossonero, con una media di circa 0.86 reti a partita.