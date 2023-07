Raiola: "Luis Enrique non vuole Donnarumma? Pura follia! Campos ha sorriso quando gli ho inviato gli articoli in Italia"

MilanNews.it

Donnarumma al PSG non è discussione. Enzo Raiola, procuratore del calciatore, si è così espresso a SportMediaset.it sulle voci che vedrebbero Luis Enrique intenzionato a cercare un portiere migliore del classe 1999 ex Milan per il suo gioco palla a terra: "E' pura follia. Luis Enrique stravede per Gigio e lo ritiene essenziale per portare il PSG ai vertici del calcio europeo. Gli stessi dirigenti, il direttore sportivo Campos in testa, hanno sorriso quando gli ho riportato il tono degli articoli pubblicati in Italia".