Ramaccioni: "Milan, con la rosa attuale sarebbe stato drammatico andare avanti in EL"

Silvano Ramaccioni a lungo dirigente del Milan dei grandi successi dell'era Berlusconi analizza il periodo dei rossoneri con considerazioni molto interessanti: "Ero convinto - dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com - che quella di ieri fosse una grande occasione per coronare questa stagione finora molto buona, però la qualità dell'organico che ha permesso a Pioli di fare cose eccezionali inizia mostrare la corda. Per giocare su due fronti così importanti come campionato e Europa League e quando arrivi a questo livello serve un organico con tante possibilità di esperienza e energia. Il Milan è giovane ancora, non del tutto maturo come esperienze e sta pagando".

Alla fine anche se può essere brutto dirlo, quasi meglio l'eliminazione?

"Questo torneo del giovedì è nemico del campionato e tanti allenatori alla guida anche di grossi club la trattavano come la Coppa Italia perchè chi fa questo sforzo poi la domenica paga dazio in campionato. In Italia è un giochino perverso. Alla fine, e lo dico da grande milanista, andare avanti in Europa League sarebbe stato drammatico per come è messo il nostro organico adesso".

E ora si riparte col campionato...

"Ora siamo fuori e se siamo in grado di recuperare e rigenerarsi a livello mentale e in generale come carica... Incombe una partita come quella con la Fiorentina, molto dura per i tanti impegni sostenuti e le assenze, ma l'importante sarà sfangarla. Mi accontento anche del punto. Penso che poi ci sia la possibilità di arrivare quarti".

Ora comunque è secondo...

"Il Milan ha grossi meriti, ha giocato un ottimo calcio, cosa che non posso dire dell'Inter che ha 9 punti di vantaggio ma ha giocato un pessimo calcio per tutta la stagione. Se poi giocheranno anche bene allora chissà cosa potrà succedere; hanno avuto la fortuna di uscire dalla Coppa Italia e e dalla Champions e con un organico come il loro, andare in campo una volta a settimana è giochino da ragazzi fare quel che hanno fatto, con un calcio brutto".

E' tornato intanto Ibra...

"Spero Sanremo permettendo e nazionale svedese permettendo, che sia quello che noi conosciamo, però il problema sono le energie nervose e atletiche che devono essere risanate"