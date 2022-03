Ramaccioni: "Vincere ci farebbe tornare ad essere il Milan"

MilanNews.it

"Ci sono ancora nove partite, inizia il momento vero, delicato, della stagione. I giochi sono aperti". Silvano Ramaccioni dirigente storico del Milan dell'era Berlusconi parla così a Tuttomercatoweb.com. "Dalla Juve in su tutte sono in lotta per il titolo. E quella bianconera è la squadra che mi mette più paura perchè con l'arrivo di Vlahovic ha trovato la soluzione ad ogni partita".

Cosa può avere il Milan in più rispetto alle altre?

"Quest'anno abbiamo giocato molto spesso senza Ibra: speriamo di riaverlo per il finale e che sia determinante. Il gruppo è giovane, l'allenatore è riuscito a dare convinzioni sul gioco. Ma credo che la squadra non abbia niente di più e niente di meno rispetto a chi è in lotta per fare questo traguardo. Quanto al Napoli dopo il ko col Milan ho detto ad un mio amico tifoso partenopeo che ero sicuro che avrebbe reagito, così come era accaduto già in questa stagione. Dopo una sconfitta riesce a recuperare ed è una caratteristica positiva della squadra di Spalletti".

Anche il Milan dopo le cadute si è sempre rialzato...

"E' una caratteristica che mi fa molto piacere, così come quella della solidità del gruppo. Guardiola in un'intervista di qualche giorno fa diceva a proposito del suo City: 'Non facciamo come il Milan che dopo le grandi vittorie è andato poi anni dopo in difficoltà'. Io sono andato in pensione dal Milan quando il dottor Berlusconi ha lasciato e fino a quel giorno eravamo stati fra i primi in Europa oltre che in campionato. Poi c'è stato questo gap triste. Ecco, ora vincere ci farebbe tornare ad essere il Milan...".