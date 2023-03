Real Madrid, Ancelotti: "Le squadre italiane stanno facendo bene in Champions"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, intervistato da SkySport24, ha rilasciato queste parole sul percorso delle squadre italiane in Champions League: "Le squadre italiane stanno facendo bene in Champions, c'è la possibilità di avere tre squadre ai quarti. Sarebbe una cosa molto positiva per il calcio italiano e un segnale per l'Europa".