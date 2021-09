Real Madrid, Ancelotti su Diaz: "Felici che stia facendo bene al Milan, per la sua crescita era importante giocare"

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato così ai microfoni di RadioRai, ospite di "Radio anch'io sport", di Brahim Diaz: "A Madrid non ha avuto spazio per una questione di concorrenza, è un giocatore importante per noi e siamo felici che stia facendo bene al Milan. Per la sua crescita era importante giocare, è andato al Milan non per caso, ma perché conosciamo la struttura della società e della squadra".