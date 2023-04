Real Madrid, Ancelotti sulla vittoria del Milan: "Ha preso vantaggio come noi, ma per entrambi ci sarà da soffrire al ritorno"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo il successo del suo Real Madrid per 2-0 contro il Chelsea nell'andata dei quarti di Champions League, Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, ha commentato così la vittoria del Milan per 1-0 contro il Napoli: "Il Milan ha preso vantaggio come noi, però come per noi ci sarà da soffrire nei 90' del ritorno".