Rebic-Besiktas, matrimonio complicato: addio già a gennaio?

Tempi duri per Ante Rebic in Turchia secondo quanto scrive la stampa locale, in particolar modo il portale Sporx. L'attaccante croato, di proprietà del Milan ma in prestito dalla scorsa estate al Besiktas, sta vivendo un momento complicato tanto che nei giorni scorsi, prima della sfida di lunedì sera contro il Gaziantep, il tecnico Burak Yilmaz lo avrebbe allontanato dall'allenamento a causa di un atteggiamento considerato poco professionale.

Titolare in sole due occasioni su 9 presenze totali, con ancora nessun gol all'attivo, già a gennaio le strade di Rebic e del club di Istanbul potrebbero separarsi. Dopo la discussione in allenamento, infatti, lo stesso attaccante avrebbe cercato un chiarimento col tecnico ed in quell'occasione sarebbe emersa appunto anche la possibilità di un addio anticipato nella sessione invernale di calciomercato.