Reggina, F.Inzaghi: "Euroderby? Contento per il Milan e per mio fratello"

Intervenuto in conferenza stampa, Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha rilasciato queste dichiarazioni sul derby di Milano nelle semifinali di Champions League: "Sono contento per il Milan e sono contento per mio fratello. Il discorso generale del post Benevento lo facevo anche per Simone. Sta facendo bene e lo stanno massacrando” riporta tuttomercatoweb.com.