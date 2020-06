Reggina, Taibi su Mastour: "Qualità fantastiche. Adesso sta a lui farsi trovare pronto"

L’approdo alla Reggina di Hachim Mastour ha fatto notizia lo scorso autunno. Oggi, Massimo Taibi, ds dei calabresi, ha parlato del percorso fatto dall’ex stellina del Milan ai microfoni di Tmw Radio: "Ha fatto il percorso in cui speravamo: si è messo in discussione dopo essere stato indirizzato male, avendo giocato in quattro nazioni diverse fin dai 16 anni. Si è calato in una nuova realtà, è stato recuperato fisicamente. Ha qualità tecniche fuori dal normale, è fantastico. Ora bisogna capire se riesce a mettere in pratica le sue doti, i presupposti ci sono e dipende da lui riuscire a farsi trovare pronto".