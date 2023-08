Relevo - Castillejo in uscita dal Valencia dopo una sola stagione: Arabia in vista?

Come riportato da Relevo, Samu Castillejo non rientra nei progetti del Valencia, L'ex rossonero è pronto a partire dopo una sola stagione, e su di lui c'è l'interesse dell'Arabia, più precisamente è l'Al-Khaleej che gli offrirebbe 2,5 milioni all'anno per due anni. Su di lui c'è anche l'Abha Club e altre squadre arabe, il cui mercato termina il 20 settembre. Castillejo si prenderà dunque tempo per decidere la destinazione.