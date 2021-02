Ripartirebbe dal Milan? F. Inzaghi risponde: "Ho iniziato dagli Allievi, non ho bruciato le tappe"

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ospite della Domenica Sportiva ha parlato del momento della sua squadra. “Un anno e mezzo fa, quando sono arrivato, avevamo perso lo spareggio contro il Cittadella in Serie A. Abbiamo vinto il campionato in modo strepitoso, rimarrà nella storia della Serie B. Quest’anno era dura, i pronostici ci davano spacciati. Fino ad adesso abbiamo dimostrato di potercela fare. Lottiamo contro squadre come Torino, Cagliari, Parma, che hanno un’altra storia, bacini importanti, sono da anni in A. La soddisfazione è che tutti quelli che ci affrontano sanno che possiamo impensierirgli”.

Vuole passare per il gioco?

“Io voglio salvarmi, ma bisogna difendersi e buttare la palla in tribuna, poi si può anche poter giocare. Non vendo il mio prodotto, l’anno scorso facevamo partite noi perché eravamo più forti. Abbiamo vinto anche soffrendo, ma se mi difendessi e basta non avrei scampo. I 24 punti sono figli del fatto di sapere giocare e di avere coraggio”.

Se tornasse indietro ripartirebbe dal Milan?

"Io sono partito dagli Allievi, non è che ho bruciato le tappe. Ho fatto due anni nelle giovanili, ho vinto il Torneo di Viareggio. Gli allenatori che sono venuti dopo di me non han fatto meglio. Quell'esperienza mi ha fatto diventare l'allenatore che mi ha fatto diventare quello di oggi. Ci sono allenatori che vincono la Champions e poi vengono esonerati. Ho già fatto 200 panchine fra i professionisti... Sono molto felice".

Tornerebbe in rossonero?

"Sono andato in Lega Pro al Venezia, ho vinto una Coppa Italia e una Lega Pro. Faccio questo lavoro perché lo amo follemente, al di là delle categorie. Chissà cosa mi riserverà il destino, spero di divertirmi come adesso. Il fatto di essere spacciati e ora forse ci possiamo salvare... La cosa che chiedo è che possa divertirmi".