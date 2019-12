Rivera: "Il Milan merita molto di più. Elliott sa bene cosa dovrebbe fare..."

Gianni Rivera, ex giocatore rossonero, è intervenuto a "Radio anch'io sport" su Rai Radio Uno e sul Milan ha dichiarato: "Il Milan merita molto di più - riporta l'ANSA -. C'è qualcosa che va storto, e va valutato e seguito con attenzione. A me sembra molto strano. La squadra ha dei buoni valori, forse non fenomeni ma buoni giocatori da alta classifica. Cosa fare? se non sei dentro l'ambiente, non puoi sapere che cosa correggere. Elliott sa benissimo quel che dovrebbe fare, probabilmente sta cercando un acquirente, perchè non è il suo mestiere quello di gestire una squadra di calcio, ma non ci vuole perdere troppo. E' una situazione non facile. Speriamo arrivi qualcuno che ci metta una pietra sopra. La squadra non è drammatica come valori, se le cose vanno così vuol dire che c'è una condizione ambientale particolare. Anche il presidente della Roma Pallotta sta lontano, ma almeno lui ogni tanto in città si vede. Il Milan merita molto di più".