RMC SPORT - Antonini a MN: “Domenica c’è bisogno anche di esperienza, a destra farei giocare Abate”

Queste le parole rilasciate da Luca Antonini, ex terzino milanista, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News” sul derby di domenica:

Sul derby del 2010: “Me lo ricordo bene, abbiamo vinto grazie ad un rigore di Ibra”.

Sul ballottaggio Calabria-Abate: “Ignazio l’ho visto molto bene contro il Sassuolo, è in crescita e in palla. È una partita difficile e importantissima, quindi credo ci sia bisogno anche di un po’ di esperienza. Io farei giocare Abate domenica. In quella zona ci sarà Perisic che è stato l’anima dell’Inter nelle ultime stagioni. Abate è il giocatore giusto, a mio avviso, per fermare il croato”.