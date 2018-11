RMC SPORT - Antonini: "Ibra al Milan sarebbe il massimo, sposta gli equilibri. Higuain? Sapeva che il Milan era in ricostruzione"

Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha parlato così di Gonzalo Higuain ai microfoni di RMC Sport: "Higuain può essere anche deluso dopo l'episodio contro la Juve, ci sta che si innervosisca quando non gli riescono le giocate. Non è l'Higuain che tutti si aspettavano, forse anche la squadra non gli gira bene attorno, ma rimane un campione, deve essere un esempio per tutti. Accettando il Milan, sapeva a cosa sarebbe andato incontro e cosa avrebbe lasciato. Sapeva che la società rossonera era in ricostruzione, ma ci vuole tempo per tornare grande. Si riparte con umiltà e serenità, aiutando i compagni. La prestazione di ieri? Il Milan è sempre il Milan. Per me era un sogno giocare con la maglia rossonera, anche solo in Coppa Italia. Per alcuni giocatori evidentemente non è così. Ibrahimovic sarebbe il massimo per il Milan, sposta gli equilibri in tutti i sensi, anche dentro lo spogliatoio. Bisogna capire se lui e Higuain possono giocare insieme. Per me possono coesistere senza problemi".