RMC SPORT - A.Orlando sul derby: “Sarà una sfida aperta, Inter e Milan sono in crescita”

Alessandro Orlando, ex giocatore del Milan, Udinese e Fiorentina, è intervenuto a RMC Sport e sul derby di Milano ha dichiarato: “"Ci aspettiamo tutti di vedere una bella partita. Sarà derby aperto, il Milan è in crescita, così come l’Inter. Chi rischia di più? Ancora l’Inter, perché è quella che è partita con ambizioni più grandi. Perdere il derby potrebbe farla ritornare un po’ in difficoltà o quantomeno riproporre degli interrogativi".