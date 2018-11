RMC SPORT - Bianchessi a MN: "Donnarumma? Ha perso serenità, il rinnovo andava gestito in maniera diversa. Su Cutrone..."

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Mauro Bianchessi, ex Milan ed attuale responsabile del settore giovanile della Lazio, ha dichiarato:

Su Cutrone: "E' una grande soddisfazione vedere cos'ha fatto Patrick in questi ultimi due anni. Quando sembrava destinato al Crotone, avevo detto che Cutrone sarebbe dovuto rimanere al Milan. E' un fiore che è sbocciato e che ora deve confermarsi. E' un problema per tutte le squadre che lo affrontano. Lo vedrei bene anche in Nazionale, ci sono pochi attaccanti italiani che segnano con continuità come lui".

Su Donnarumma: "Gigio è arrivato al Milan a 14 anni, un anno e mezzo dopo era titolare in prima squadra. Poi c'è stata una rivoluzione al Milan e anche per quello che è successo con i tifosi ha perso un po' di serenità e tranquillità. Ora con la nuova società tornerà ad avere quella serenità che ha perduto. Non va mai dimenticata la sua età. A mio avviso la gestione del rinnovo è stata pazzesca e deleteria, andava gestita in maneira diversa, con maggiore riservatezza".

Su Bellanova: "L'ho preso che faceva l'attaccante, ora è un terzino giovane molto importante che diventerà un professionista. Ha grandi qualità, ma deve imparare a difendere e a marcare".