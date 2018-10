RMC SPORT - Braglia a MN: "Donnarumma deve migliorare tecnicamente. Gol Icardi? Sbagliata la posizione di partenza di Gigio"

Queste le parole rilasciate da Simone Braglia, ex portiere rossonero, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News” su Gigio Donnarumma: "Gigio merita la fiducia nonostante le ultime prestazioni negative. Ha un grande potenziale. Gigio in panchina? Ci potrebbe anche stare, poi deciderà Gattuso che lo vede tutti i giorni. Sul gol di Icardi, doveva uscire, il problema è che era troppo sul primo palo e quindi era in una posizione iniziale sbagliata. Era troppo decentrato e spostato sul primo palo, non so perchè fosse in quella posizione. Donnaruma deve migliorare tecnicamente, parecchi dei gol che ha preso sono arrivati da fuori area. Uno come lui non può prendere certi gol. Se deve migliorare anche con i piedi? Io un portiere lo giudico per le parate con le mani, non per come gioca il pallone con i piedi".