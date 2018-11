RMC SPORT - Cuoghi a MN: "Bakayoko? Adatto ad un centrocampo a due, in una mediana a tre fa più fatica"

Queste le parole rilasciate da Stefano Cuoghi, ex giocatore rossonero, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News” sulla crescita di Bakayoko: "E' un giocatore adatto ad un centrocampo a due, mentre in una mediana a tre fa molta più fatica. E' uno di quei giocatori bravi, ma che rendono al meglio solo in alcuni moduli".