RMC SPORT - Cuoghi a MN: "L'assenza di Bonaventura sarà pesantissima. Lazio? Non credo che Gattuso metterà Simic"

Queste le parole rilasciate da Stefano Cuoghi, ex giocatore rossonero, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sull'emergenza infortuni: "Gattuso dovrebbe cambiare ruolo ai giocatori il meno possibile. L'eventuale cambio di modulo dipenderà anche dai giocatori che ha a disposizione. Non è una situazione semplice. Il guaio più grande, a mio avviso, è l'infortunio di Bonaventura, sarà un'assenza pesantissima".

Sulla difesa contro la Lazio: "Ci sono varie forme di pensiero. L'emergenza difensori centrali è davvero incredibile. Gattuso sta facendo delle prove e in base a quello che vedrà deciderà chi schierare. Non credo possa mettere uno come Simic in una gara così importante. La difesa a tre con Calabria e Roodriguez è una possibilità. Togliere Kessie a centrocampo sarebbe sbagliato. Sarà una partita di grande sacrificio".

Su Bakayoko: "E' un giocatore adatto ad un centrocampo a due, mentre in una mediana a tre fa molta più fatica. E' uno di quei giocatori bravi, ma che rende al meglio solo in alcuni moduli".