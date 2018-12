RMC SPORT - Daino a MN: "A Bologna prestazione molto deludente. Mercato? Al Milan serve più fantasia"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, l'ex rossonero Daniele Daino ha dichiarato:

Sul pareggio di Bologna: "E' stata una partita deludente, ha deluso tutti, compreso Gattuso e i dirigenti. Anche Rino in conferenza stampa ha dichiarato che il Milan ha fatto il solletico al Bologna. Era una partita importante, il Milan sapevano i risultati delle altre e c'era la possibilità di allungare sulla Lazio. Affrontavamo poi un Bologna in difficoltà, che si è chiuso tutto in difesa e noi abbiamo cercato troppo di sfondare sempre centralmente".

Sul momento del Milan: "Gattuso sta lavornado in piena emergenza e ovviamente non è semplice. Si sente tanto la mancanza di Biglia, cioè l'unico centrocampista in grado di palleggiare e cambiare i tempi del Milan. Bakayoko e Kessie stanno facendo bene, ma in partita contro squadre che si chiudono in difesa come il Bologna servono giocatori di qualità in grado di inventare qualcosa. Suso non è in un grande momento, poi adesso gli avversari non lo lasciano più libero come prima. Tutti gli allenatori sanno che se blocchi Suso metti in difficoltà i rossoneri. Vediamo cosa arriverà dal mercato, al Milan manca fantasia".

Sulle difficoltà dei rossoneri: "Io penso che il Milan ha un'ottima base, è vero che non c'è grande qualità da centrocampo in su a parte Higuain, ma per fare il salto di qualità basterebbero due fantasisti, cioè quei giocatori che ti possono cambiare la partita da un momento all'altro. Il Milan è una squadra di operai dove tutti fanno il proprio compitino, ma purtroppo non basta".