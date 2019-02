RMC SPORT - Donati a MN: "Piatek e Paquetà hanno cambiato il Milan. Sulla corsa Champions..."

In merito al momento del Milan, l'ex rossonero Massimo Donati ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Non mi aspettavo una vittoria così del Milan a Bergamo, anche perchè l'Atalanta ha fatto sempre bene in casa. Poi va detto che Piatek si è inventato un gol pazzesco a fine primo tempo, dopo quel gol il Milan ha giocato con più sicurezza. Piatek e Paquetà hanno cambiato il Milan che con loro ha fatto un grande salto di qualità. Corsa Champions? Se dovesse continuare così, il Milan è favorito per il quarto posto".