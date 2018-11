RMC SPORT - Fiorin a MN: "Difesa a tre contro il Betis? Quando sei in emergenza devi trovare della alternative"

L'ex rossonero Fulvio Fiorin, intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, ha commentato così la difesa a tre che Gattuso dovrebbe schierare questa sera contro il Betis: "Difesa a tre? Quando sei in emergenza devi trovare della alternative. Zapata nasce difensore centrale e può giocare al centro della difesa a tre. Non vedo comunque grandi alternative in questo momento visti gli infortuni. Il ruolo di centrale in una difesa a tre è determinante perchè deve guidare la difesa e deve impostare l'azione. Se Gattuso ha scelto Zapata è perchè è stato provato in allenamento e Rino ha avuto un riscontro positivo".