RMC SPORT - Guglielminpietro: "Milan e Inter torneranno grandi. Higuain? Ha segnato ovunque nella sua carriera"

Andrés Guglielminpietro, ex giocatore di Milan e Inter, è intervenuto a RMC Sport e sulle due squadre milanesi ha dichiarato: "Seguo entrambe le squadre e faccio il tifo sia per il Milan sia per l'Inter, anche se so che è strano. L'Inter sta molto bene ed è migliorata tantissimo rispetto all'anno scorso anche grazie agli acquisti estivi. Ci vorrà un po' di tempo ma l'Inter tornerà grande. Il Milan invece ha cambiato proprietà da poco, Maldini e Leonardo hanno grandi capacità e prima o poi anche loro torneranno in Champions". Higuain? Ha iniziato molto bene poi è calato un po'. Gonzalo è uno che ha sempre fatto gol ovunque è stato, basta guardare la sua carriera. Il Milan ha avuto tanti infortuni ed è difficile trovare una quadratura della squadra da cui il centravanti dipende molto. Speriamo che il Milan trovi presto equilibrio per aiutare anche Higuain".