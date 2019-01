RMC SPORT - Incocciati a MN: "L'obiettivo del Milan è il quarto posto, Leonardo e Maldini devono aumentare la qualità della rosa"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, l'ex rossonero Giuseppe Incocciati ha rilasciato queste parole:

Su Muriel: "L'ho sempre ritenuto un bel giocatore, non ho mai capito come mai abbia avuto in Italia periodi così altalenanti. Il giocatore si è dimostrato molto serio che aveva già dato la sua parola alla Fiorentina. Questo vuole dire che esistono ancora persone serie. Non posso credere che il Milan non abbia più appeal".

Su Milinkovic-Savic: "E' un giocatore di grande prospettiva. Il suo Mondiale non è stato eccellente, ero convinto potesse esplodere definitiva e invece ha deluso. Adesso è in ripresa con la Lazio. Il Milan deve fare i conti con il Fair Play Finanziario, quindi non so se potrà spendere una cifra così importante. Trattare con Lotito non è mai facile".

Sul mercato di gennaio: "L'obiettivo del Milan è il quarto posto. Credo che al Milan serva qualità e per questo sono certo che Leonardo e Maldini cercheranno di aumentare la qualità della rosa di Gattuso. Nomi? Ci sono diversi giocatori che possono fare a caso del Milan. Io per esempio andrei su Fabinho per il centrocampo, mentre per l'attacco spero che il Milan possa tornare presto a prendere giocatori importanti come ha fatto per esempio la Juventus con Cristiano Ronaldo".