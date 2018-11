RMC SPORT - Nocerino a MN: "Per me Gattuso è un fenomeno. Ibra al Milan? Lo vado a prendere io..."

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Su Milan-Juve del gol non dato a Muntari: "C'è stato il mio gol, ma il momento cruciale è stato il gol non dato a Muntari, che ha stravolto non solo quella partita, ma il campionato. Se avessimo vinto quella gara non ci avrebbe fermato più nessuno. Va detto però che quel campionato lo abbiamo perso noi".

Sul ritorno di Ibra al Milan: "Lo vado a prendere io. Magari, sarebbe bello rivederlo al Milan. Al di là di quello che può dare in campo, Ibra può dare qualcosa in più a livello di mentalità a tutti, soprattutto ai giovani. Quando io ho giocato al Milan è cambiata la mia mentalità perchè giocavo con grandi campioni".

Sul Milan: "Mi piace tanto, ha tanto cuore e carattere. Io adoro Rino, per me è un fenomeno. Ho avuto la fortuna di vederlo anche in allenamento e devo dire che è veramente forte. Con Gattuso, il Milan ha trovato un grande allenatore e un grande uomo. Rino sta facendo un grandissimo lavoro e mi auguro che possa raggiungere gli obiettivi che ha in testa e nel cuore".

Su Milan-Juventus di domenica: "La vedrò sicuramente, vediamo se riesco a venire a San Siro. Io seguo sempre il Milan e Gattuso. Sono affascinato dalla presenza in società di due grandi rossoneri come Maldini e Leonardo".