RMC SPORT - Verza a MN: "Derby? In certe gare i giocatori di qualità dovrebbero prendersi qualche responsabilità in più"

In merito al derby perso domenica sera, Vinicio Verza, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "L'Inter ha fatto una buona partita. In certe gare i giocatori di qualità dovrebbero prendersi qualche responsabilità in più. Higuain? E' stata una partita molto difficile per lui. Lui ha bisogno di essere coinvolto e domenica non è lo è stato".