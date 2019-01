RMC SPORT - Zaccardo a MN: "Giusta la conferma di Gattuso, con il quarto posto potrebbe anche restare"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, l'ex rossonero Cristian Zaccardo ha dichiarato:

Sul recupero degli infortunati: "Gli infortuni fanno parte del calcio. Caldara e Conti sono due grandi giocatori, ma sono stati sforuntati perchè si sono infortunati. Qualche nuovo acquisto non ha ancora reso come tutti si aspettavano, come per esempio Higuain che non ha segnato per diverse partite".

Sul mercato: "Anche Gattuso, che conosce bene la squadra, ha detto che serve un centrocampista e un attaccante. Non sarà facile visto il Fair Play Finanziario, bisogna trovare delle occasioni. Siamo tutti curiosi di vedere Paquetà".

Sulla stagione del Milan: "La squadra, sulla carta, per me può arrivare tra il quarto e il sesto posto. Il Milan è lì, c'è ancora tutto il girone di ritorno. Il Milan ha perso qualche punto per strada nell'ultimo periodo, spero che con il recupero degli infortunati i rossoneri possano trovare un po' di continuità".

Su Gattuso: "Lo spogliatoio stravede per Rino, quindi la conferma è assolutamente giusta, deve essere lui a guidare la squadra fino alla fine della stagione. Poi si tireranno le somme e si faranno le giuste valutazioni. Se dovesse arrivare quarto si potrebbe andare avanti con Gattuso, altrimenti si faranno altre scelte".