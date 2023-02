Rodrigo Ely protagonista nella vittoria dell'Almeria col Barcellona: "Ne avevamo bisogno"

MilanNews.it

Dopo la sconfitta per 6-2 contro il Girona, l'Almeria si è riscattato alla grande infliggendo la seconda sconfitta in campionato alla capolista Barcellona. Rodrigo Ely, ex difensore del Milan, è stato tra i protagonisti della sfida: "Avevamo bisogno di una partita come questa, dopo quello che è successo nell'ultima giornata. Abbiamo lavorato molto bene e dobbiamo continuare su questa linea. Questo succeso ci darà fiducia, dobbiamo continuare a lavorare e lottare, in campionato c'è ancora tanta strada da fare. Tutta la squadra ha lavorato molto bene”, ha detto a Movistar TV.