Rodrigo Ely torna a casa: l'ex Milan ha firmato per il Gremio

Rodrigo Ely è tornato in patria. L'ex difensore del Milan ha firmato per il Gremio, chiudendo pertanto un cerchio. 29 anni, il giocatore chiude la sua lunga esperienza nel Vecchio Continente iniziata nel 2010 quando i rossoneri lo acquistarono proprio dal club gaucho. Da lì una serie di prestiti: Reggina, Varese, Avellino e infine la chance in prima squadra, con Sinisa Mihajlovic che lo aveva lanciato nella stagione 2015/16. Seguono le esperienze in Spagna, con la maglia dell'Alavés e l'ultima, all'Almeria. In mezzo una parentesi in Inghilterra, al Nottingham Forest. Il Gremio lo riabbraccia facendogli firmare un contratto fino al 2025.