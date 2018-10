R.Olivera: "Paquetà? Il Milan ha fatto un grande acquisto"

In merito a Lucas Paquetà, nuovo acquisto del Milan, Ricardo Olivera, ex attaccante rossonero, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "Parliamo di un centrocampista offensivo di grande qualità. Molto giovane, ma con un bel carattere e già tanta personalità. È normale che sia pronto a partire per l'Europa l'ennesimo talento brasiliano. Il nostro Paese continua ogni anno a lanciare giovani promesse di belle speranze e Paquetá rientra sicuramente tra queste. Il Milan ha fatto un grande acquisto, potete starne certi. Lucas trionferà anche in Italia, quella rossonera è la società giusta per lui e ne approfitto per fargli un grosso in bocca al lupo".