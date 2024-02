Roma, l'ex Milan Massara il lista per sostituire Tiago Pinto

vedi letture

In estate la Roma verrà posta difronte ad una scelta tutt'altro che semplice: scegliere il nuovo direttore tecnico. !uasi un mese fa Tiago Pinto ha infatti a sorpresa annunciato il suo addio al club giallorosso, che provvisoriamente potrebbe affidarsi alle conoscenze del direttore sportivo Mauro Leo - braccio destro del portoghese nei suoi anni in giallorosso - prima di decidere il definito dt.

Ci sono cinque profili differenti fra di loro che sono in corsa stando a TMW, con l'ex Milan Frederic Massara che per diversi motivi potrebbe essere la soluzione migliore. L'ex direttore sportivo del diavolo, oltre al discreto lavoro fatto in rossonero, conosce infatti già molto bene la piazza essendo stato dirigente della Roma per diversi anni prima di finire, per l'appunto, a Milano.

Oltre a Massara, comunque, sul taccuino dei Friedkin ci sarebbero anche i nomi di Christopher Vivell, Francois Modesto, Florian Maurice e Paul Mitchell.