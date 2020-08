Roma, Milik troppo caro per sostituire Dzeko: l'ultima idea porta a Piatek

In caso di addio di Edin Dzeko, la Roma valuta diversi profili a partire da Milik che però sembra costare troppo per le casse e soprattutto per le valutazioni giallorosse. Troppi i 40 milioni richiesti tra cash e contropartite. E allora si potrebbe andare su qualche svincolato di lusso come Mandzukic o Choupo-Mouting, oppure guardare all'estero con Piatek tra i profili seguiti nonostante i 27 milioni investiti dall'Hertha Berlino a gennaio, spaventino per la valutazione che potrebbero fare i tedeschi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.