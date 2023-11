Romagnoli: "Il Milan mi ha dato tanto, parlerò sempre bene dei rossoneri"

Intervistato per Città Celeste, queste le parole dell'ex capitano del Milan, Alessio Romagnoli sul proprio trascorso in rossonero.

Ti sei sentito un pò abbandonato dal Milan?

"No abbandonato no, con loro avevo un accordo e poi non si è deciso di continuare ma ho lasciato Milano con serenità, come ho sempre detto ho dato tanto al Milan e il Milan ha dato tanto a me, è stato un momento felice della mia carriera e parlerò sempre bene dei rossoneri, con rispetto".

Perchè sei cosi legato alla numero 13?

"E' difficile rispondere, per una serie di motivi penso, soprattutto perchè era il numero di Nesta che per me è sempre stato il mio idolo, ma ho avuto altri numeri ai quali ero molto legato come ad esempio il 6, ma non potevo usarlo al Milan perchè è stato ritirato".

Un aneddoto su Adriano Galliani?

"Ricordo che fu lui a consigliarmi di prendere il numero 13, come ho sempre detto anche il dottor.Galliani fu una figura fondamentale per me nei miei anni al Milan".