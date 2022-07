Romagnoli: "Per me e per la mia carriera era giusto fare il percorso a Milano. Ogni volta che giocavo contro la Lazio..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Romagnoli, intervistato dai canali ufficiali della Lazio, ha parlato così della sua esperienza al Milan: "Io credo che per me e per la mia carriera era giusto fare il percorso a Milano, perchè vedevo che la società stava crescendo e che potevamo vincere qualcosa. Poi ogni volta che giocavo contro la Lazio con Igli parlavamo: 'Mancano tre anni, poi due anni, poi uno poi sei mesi perché abbiamo giocato la Coppa Italia'. Poi vediamo, se fosse possibile proviamoci. Ho sempre detto di voler giocare nella Lazio ma non volevo andare troppo in là con gli anni. Questa è un'età giusta, adesso vengo da un problema abbastanza serio che sto risolvendo con la pubalgia, credo che sia giusto dare il cento per cento anzi molto di più per questa maglia" riporta lalaziosiamonoi.it.