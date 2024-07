Romero dimentica il Milan: "Importante tornare in Spagna, poi conosco il tecnico dal Mallorca"

vedi letture

Luka Romero è arrivato a Vitoria martedì e si è allenato con i compagni. Dopo aver superato i test medici e di stress, si è unito alla dinamica di lavoro della squadra e si è pienamente integrato. Ma per la conferenza stampa dedicata servirà attendere il termine del ritiro di Benidorm dell'Alaves. L'ala destra di appena 19 anni infatti ha lasciato recentemente il Milan per unirsi al club spagnolo in prestito fino al 30 giugno 2025.

Prime parole dal ritiro. Riunitosi alla squadra di Luis García, l'ex rossonero ha parlato del suo arrivo in terra basca: "Per me è molto importante tornare a giocare in Spagna, mi piace molto questo campionato. Bisogna cercare di imparare molto, so di cosa si tratta, bisogna adattarsi al gruppo e allenarsi ogni giorno. Conosco l'allenatore dai tempi del Mallorca e questo rende tutto più facile", ha detto ai social network del club.

Anche Sergio Fernández, direttore sportivo dell'Alavés, ha parlato di lui. "È un giocatore con la capacità di inventare, di osare. Mi sembra che siamo di fronte a un giocatore diverso, un giocatore differenziale. Apporta molte varianti al gioco della squadra, come, ad esempio, la guida per superare le linee delle squadre avversarie. Ha un ottimo tiro dalla media distanza", ha commentato il dirigente. Romero ha una vocazione da attaccante e, sebbene sia in prestito dal Milan, l'anno scorso ha giocato per sei mesi con l'Almeria in Primera Division. La prossima estate ci sarà un'opzione di acquisto per circa 7 milioni di euro.