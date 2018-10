Roque Junior: “Con Leo, Maldini e la nuova proprietà il Milan potrà tornare grande. Derby? Sarò incollato alla TV per tifare i rossoneri”

Roque Junior, ex difensore rossonero, ha parlato così del momento del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “A causa del mio lavoro alla Ferroviária (la squadra di cui è dirigente, ndr) non ho molto tempo di fermarmi davanti alla TV. Devo vedere anche altre partite. In questo campionato non ho ancora seguito una partita intera del Milan. In alcune occasioni, ho visto una parte del primo tempo, qualche minuto del secondo. Adesso col ritorno di Leonardo, di Paolo Maldini, col nuovo gruppo che ha assunto la società, il Milan magari potrà tornare alle belle epoche di Berlusconi. Ma ci vuole tempo. Le grandi squadre rossonere non sono state costruite da un giorno all’altro. Derby? Sarò incollato alla TV. Per fortuna la Ferroviária giocherà sabato e domenica potrò vedere la partita. E tiferò Milan”.