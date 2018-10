Roque Junior su Paquetà: “Bisogna dargli tempo per adattarsi, esploderà fra due-tre anni”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Roque Junior ha commentato così l’acquisto di Paquetà: “È un bel giocatore. In prospettiva esploderà fra due-tre anni. Difficilmente potrà essere subito titolare a Milano. Bisogna dargli tempo per adattarsi. Deve lasciarsi alle spalle il Brasile e pensare alla nuova realtà in Italia, che è diversa, e non fare paragoni tra i due paesi. Imparare subito la lingua per poter comunicarsi, adattarsi ai vostri costumi”.