S. Rossi a MTV: "Donnarumma è migliorato, ora è molto più stabile in porta"

Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "E' stata un'ottima parata, per essere perfetta, però, la deviazione sarebbe dovuta essere verso l'esterno. Comunque è stato un intervento d'altri tempi ed è stato molto bravo e reattivo a chiudere lo specchio della porta a Dzeko. Donnarumma sta continuando partita dopo partita ad effettuare parate importanti. E' migliorato. All'inizio tutti erano sulle ali dell'entusiasmo e quindi andava tutto bene. Poi quando si comincia a fare il portiere, non mi stancherò mai di dirlo, diventa tutto molto difficile e solo pochi riescono ad emergere. Gigio ha dimostrato di avere un buon temperamento e un carattere importante. E' molto più stabile in porta, aspetta il tiro. Non parte prima. Negli anni passati anticipava molto la parata e poi si rischia di fare delle brutte figure. E' una dote che solo in pochi abbiamo. Non è facile, sicuramente nel miglioramento di Gigio c'è anche il suo allenatore. Errore sull'uscita? Può capitare, perchè era già sicuro di prenderla e si è perso di vista quell'attimo. Meno male che poi ci ha messo una pezza sul calcio d'angolo seguente. Evoluzione del portiere? Sfondi una porta aperta. Io il regista difensivo lo facevo già trent'anni fa con le mani. Ero un pericolo. Con i piedi bisogna cercare di smistarla un po' adesso. Il passaggio al portiere è uno scarico, poi il portiere dev'essere bravo a decidere se rilanciarla o giocarla. Ruolo dell'allenatore? Il portiere è solo, ha bisogno di fiducia. Se non crede alla teoria e alla pratica del proprio allenatore non va bene".